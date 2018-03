Começa hoje no Rio o festival de música Folle Journée O festival de música clássica Folle Journée tem conquistado um espaço cada vez maior no cenário musical brasileiro. Criado na França nos anos 90, por René Martin, chegou ao Rio em 2007. A edição deste ano começa hoje na Sala Cecília Meireles e vai ocupar seis palcos da cidade, unindo artistas brasileiros e franceses. Às 18 horas, o Octeto Villa-Lobos toca no Auditório do BNDES; e, às 20 horas, a abertura oficial será com a Orquestra Rio Folle Journée, regida pelo maestro Roberto Tibiriçá e com solos da pianista Sonia Goulart.