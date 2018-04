Começa hoje mostra latino-americana de teatro no CCSP

Em sua quarta edição, a mostra, que tem como tema ''Tradição e Atualidade'', irá apresentar 12 companhias - representando seis países. O evento vai acontecer nas salas do Centro Cultural São Paulo, de hoje até domingo (dia 10). Tudo de graça. Quase todas as peças são inéditas, com exceção de Volta ao Dia, da Cia Brasileira de Teatro, e de A Brava, apresentada pela Brava Companhia de São Paulo. As companhias participantes também vão apresentar ao público seu método de trabalho, durante ensaios abertos e workshops.

"Ainda não é possível identificar qual é a cara do teatro latino-americano. Não dá para dizer se é psicológico, engajado ou o quê. Mas, com a Mostra, estamos dando o primeiro passo para a criação de uma liga teatral Latino-Americana. Assim, as coisas vão ficar mais claras", comenta Piacentini.

Piacentini aponta alguns espetáculos e companhias que considera imperdíveis. "São muitos, mas tem o Yuyachkani, do Peru; e El Galpón, do Uruguai", diz. Hoje, às 18h, na sala Jardel Filho, o destaque é El Último Ensayo, da trupe peruana. Amanhã, às 21h, é a vez de a Brava Companhia apresentar A Brava, com base na história de Joana D?Arc. Também vale espiar as peças Un Hombre Es Un Hombre, do Uruguai (dia 7, às 21h, na sala Jardel Filho), e El Angel de Voz Dura..., do México (dia 8, às 21h, na sala Jardel Filho). As informações são do Jornal da Tarde.

IV Mostra Latino-Americana de Teatro. De 4 a 10 de maio. Espetáculos às 12h, 14h, 18h, 20h e 21h. Centro Cultural São Paulo: Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso. Tel: (011) 3397 - 4000. Grátis.