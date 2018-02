Começa hoje Mostra Internacional de Música em Olinda

Ela está cada vez maior e este ano ampliou sua programação para Recife e João Pessoa, na Paraíba. E passa a viver não só de música, mas também de cinema - o festival dentro do festival, que era pequenininho e agora conta com 28 filmes com a música como temática central, tem na programação, entre outros, os documentários "Continuação", de Rodrigo Pinto, que acompanha o processo criativo de Lenine, e "A Maldita", de Tetê Mattos, sobre a extinta rádio carioca Fluminense FM, considerada a primeira do Brasil voltada ao rock.

Músicos são 500; concertos, 37, espalhados por 18 locações. Tudo é gratuito. O público esperado é de 100 mil pessoas, nas três cidades. A maioria é gente local, mas os turistas também comparecem (todos os hotéis e pousadas de Olinda estão lotados, segundo a produtora responsável pela organização e pela curadoria, Lu Araujo).

Mesclar o erudito e o popular é a meta. Se o pianista da Martinica Mario Canonge vem mostrar sua mistura de jazz com ritmos das Antilhas, a harpista carioca Cristina Braga prova que seu instrumento pode estar a serviço também da música que não é de concerto. Estão programadas ainda uma celebração dos 200 anos de Schumann e o show retrospectivo de Tom Zé, O Pirulito da Ciência. A Orquestra Contemporânea de Olinda faz as honras da casa. A lista das atrações está em www.mimo.art.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.