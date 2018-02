Começa hoje mostra internacional de música em Olinda Tem início hoje a 4ª edição da Mostra Internacional de Música em Olinda (Mimo), encontro entre a música erudita e popular brasileira. O festival ocorre até o próximo domingo com 80 atividades gratuitas, totalizando 170 horas de música. Entre os convidados estão o violoncelista Antonio Meneses, que apresentará um recital em comemoração aos seus 50 anos, o maestro Isaac Karabtchevsky, Hamilton de Holanda, Yamandú Costa, Naná Vasconcelos, Paulo Moura e João Donato. A mostra recebe também o Czech Chamber Solists, grupo de câmara checo que integra a Filarmônica de Brno. Mais informações no site www.mimo.art.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo