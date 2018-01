Começa hoje mostra de música regional no CCBB

Começa hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, o projeto musical Ser(tão)Brasileiro. A série promete reunir shows com Viola Quebrada, Família Pereira, Chico Lobo, Xangai, Titane, Túlio Mourão, Toninho Ferragutti, Adelson Viana, Cida Moreira, Passoca, Roberto Correa e Badia Medeiros.

O evento, que já mereceu duas edições em Brasília, chega pela primeira vez ao CCBB de São Paulo (R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As apresentações contemplam ritmos regionais que vão do cordel de Caruaru à sanfona do forró, do cancioneiro de Minas Gerais à viola de raiz, do caipira do sertão ao caiçara das ilhas.

Programação:

10/1 - Caipiras & Caiçaras - Viola Quebrada e Fandangueiros do Paraná

17/1 - A Folia e a Cantoria - Chico Lobo & Xangai

24/1 - Toques & Cantos de Louvor - Titane e Túlio Mourão

31/1 - A Nova Sanfona - Toninho Ferragutti e Adelson Viana

7/2 - Janela Urbana pra Roça - Cida Moreira e Passoca

14/2: O Erudito e a Raiz - Roberto Correa e Badia Medeiros