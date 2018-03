Começa hoje mostra com cinema turco em São Paulo Começa hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra "Tempos e Ventos - Viagem pelo Cinema Turco", com sessões até o dia 7 de março. A mostra reúne dez filmes de destaque do cinema turco, feitos entre 1964 e 2010. O curador da mostra, Arndt Röskens, explica que a programação conta com autores representativos.