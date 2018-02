Começa hoje festival que une arte e tecnologia em SP

"As pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de entender o File porque elas têm aquela visão analógica de exposição, onde tem lá aquelas coisas físicas e elas admiram aquilo - como são as exposições de artes plásticas. Aqui não", comenta Ricardo Barreto, um dos organizadores do evento. "Entretenimento e arte estão muito próximos, lembram o comportamento dos games e de vários outros que se interconectam."

Exemplo dessa interação entre público e obra é o trabalho "Starry Night", animação interativa do artista grego Petros Vrellis que se inspira na famosa tela "Noite Estrelada", do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890). O visitante pode tocar na imagem e alterar a pintura.

"Starry Night" integra uma das programações especiais do File, a Anima+, que traz curtas e longas-metragens, experimentais e de grandes estúdios. Um dos indicados ao Oscar deste ano da categoria, "Um Gato em Paris", produção francesa dirigida por Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli, é outra atração. Os filmes do Anima+, selecionados em nove importantes festivais internacionais de animação, como o Red Stick International Animation Festival (EUA) e o Japan Media Arts (Japão), estão em exibição no Espaço Fiesp, no MIS e nas estações do metrô.

Outro destaque entre os eventos que se aninharam ao File é o Hipersônica, que reúne, no Teatro do Sesi, performances de artistas que utilizam ferramentas digitais para produzir suas criações musicais. Terça, às 20h, o chinês GayBird, como é conhecido o músico Leung Kei-chuek, apresenta o Digital Hug (abraço digital), seu experimento sonoro/visual, em que toca instrumentos criados por ele mesmo, enquanto imagens são exibidas em um telão. As informações são do Jornal da Tarde.

FILE

Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso (Avenida Paulista, 1.313), tel. (011) 3146-7405. MIS (Avenida Europa, 158), tel. (011) 2117-4777. De hoje a 19/8. Grátis. Programação no site: www.sesisp.org.br/cultura