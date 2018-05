Começa hoje festival internacional de teatro de Londrina

Como enfatiza, orgulhosamente, o diretor do evento, Luiz Bertipaglia, há apresentações para todos os gostos, gêneros e faixas etárias. O norte do Paraná será, assim, palco de diversos estilos de trabalho e linguagem, como teatro visual, gestual, de bonecos e de manipulação de objetos. "Teremos espetáculos das mais diferenciadas tendências e propostas artísticas", afirmou Bertipaglia, em seu escritório, durante os preparativos finais para o início da programação.

Além dos grupos nacionais, o Filo terá, na 43.ª edição, 12 trupes internacionais vindos de diferentes pontos da Europa, da América do Sul e da Ásia, oferecendo mais de 90 apresentações. Elas não serão feitas apenas em salas de espetáculos. Como de costume, haverá a necessidade da utilização de parques e praças, por causa da carência de espaços de bom nível na cidade.

Uma das principais atrações será exibida pelo Bambalina, da Espanha: "Quijote", adaptação para o teatro de bonecos do clássico escrito por Miguel de Cervantes, sucesso na Europa. Em anos anteriores, esse estilo de encenação foi dos mais concorridos no festival. Desta vez, não será diferente. Os ingressos para suas duas apresentações (dias 25 e 26) se esgotaram em algumas horas. O Bambalina é referência no meio e roda o mundo há mais de duas décadas.

Um espetáculo que promete ganhar os holofotes é o "Keskusteluja" (Discussões), da organização WHS, da Finlândia. O malabarista Ville Walo e o ilusionista Kalle Hakkarainen mesclam as novas tecnologias com aparatos antigos e promovem um "show multifuncional", com dança, teatro, vídeo e marionetes. Algo diferente do que o público brasileiro está acostumado a ver.

A expectativa é de que cerca de 90 mil pessoas acompanhem as atrações do Filo, mesmo número do ano passado - capacidade máxima do festival. O orçamento total, de R$ 1,6 milhão, é garantido pelos patrocinadores, em sua maioria de setores públicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.