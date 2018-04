Começa hoje Festival de Teatro de São José do Rio Preto

O festival traz ainda "O Caminho para Meca", que já valeria ser visto apenas pela atuação de Cleyde Yáconis; "In On It", peça de câmara dirigida por Enrique Diaz que mereceu críticas entusiasmadas no Rio; e "Sapecado", da paulista Banda Mirim, um dos que figuram no núcleo ?para todos os públicos?, ou seja, para espectadores de 8 a 80 anos, de qualquer escolaridade ou grau de intimidade com o teatro. Entre os internacionais, o chileno "Neva", criação imperdível que já fez três apresentações em São Paulo.

Além desses já testados, a mostra provoca expectativa positiva em torno de espetáculos não entraram em temporada, como "A Falecida Vapt Vupt", de Antunes Filho, ou que vêm de outras regiões como "O Cantil", da Cia. Máquina de Fortaleza ou Batata!, diálogo com a obra de Nelson Rodrigues da companhia Dimenti, de Salvador. A abertura, a céu aberto como sempre, será com o espetáculo francês Arcane, que promete unir visualidade e delicadeza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.