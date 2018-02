Começa hoje Festival de Animação de Horror em SP

A programação reúne 69 filmes de animação selecionados de 21 países: 4 longas, 1 média, 57 curtas e 7 micro-metragens, todos com temática de horror, suspense e terror, como define o curador Alex Mello. E mesmo com a invasão de vampiros, monstros, assombrações, zumbis, e muitas entranhas à mostra e sangue derramado, o festival também se dispõe a fazer rir. "A animação lida com o horror de forma muito particular e a reação do público é diferente da esperada frente a filmes convencionais de terror", diz Mello. "Muitas produções não assustam, pelo contrário, são hilárias. Ainda mais quando o sangue é de massinha."

Entre os destaques da programação estão os longas-metragens japoneses "Resident Evil: Degeneração", que assim como o filme adaptado do videogame explora o terrorismo biológico com tecnologia 3D, e "Dante?s Inferno: Uma Animação Épica", com visões aterrorizantes dos nove círculos do inferno propostos na literatura de Dante Alighieri. Dos Estados Unidos vem a produção "From Inside", em que uma jovem grávida atravessa uma paisagem apocalíptica, e da França, a animação "Le Tueur de Montmartre", que acompanha um assassino em série.

Um dos nomes célebres da animação mundial, o japonês Takena Nagao ganhou programa especial com quatro de suas coloridas animações feitas em stop motion (com massinha de modelar). No panorama de micros e curtas metragens, 12 títulos nacionais estão ao lado de animações de países como Argentina, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Holanda, República Tcheca e Suécia. As informações são do Jornal da Tarde.

Animaldiçoados - Festival de Animação de Horror - Reserva Cultural (Av. Paulista, 900). Tel. (011) 3287-3259. De hoje a dia 23. Sessões às 20h e 21h30. Dia 23, das 13h às 21h30. R$ 15 e R$ 7,50 (meia). Recomendado a maiores de 18 anos.