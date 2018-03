Começa hoje Fest Comix, maior evento de HQs do País

Fãs de quadrinhos, protejam suas carteiras e escondam o cartão de crédito. Começa hoje a 18ª edição do Fest Comix, maior evento de HQs do Brasil, capaz de fazer um estrago considerável na conta bancária dos colecionadores. Pudera: só entre revistas, de lançamentos a raridades, são mais de 350 mil, muitas com descontos que variam de 20% a 80% em relação ao valor original, diz Jorge Rodrigues, organizador do evento e dono da livraria Comix, especializada em histórias em quadrinhos. Isso sem falar em outros itens, como as action figures (bonecos de personagens) e DVDs, que também dão as caras na feira.

A quantidade de revistas é um sinal de que o mercado de quadrinhos brasileiro amadurece mais a cada ano, na avaliação de Rodrigues. "Ainda estamos longe do mercado americano, que tem 10 mil revistas mensalmente. Mas 20 anos atrás, tínhamos apenas 10 títulos por mês. Hoje, são quase 120 revistas mensais." O público dos HQs também cresce. Tanto que a expectativa do organizador é de que a Fest Comix deste ano tenha 15% mais visitantes do que a do ano passado, quando 13 mil pessoas passaram pelo evento.

Rodrigues, inclusive, acredita que o aspecto mais bacana da feira é ser "um ponto de encontro para quem gosta desse universo de nerds, de geeks, dos quadrinhos". "É uma oportunidade de conhecer os artistas e estar no meio das pessoas que também gostam das mesmas coisas. Vem gente de outros Estados e aproveitam para se conhecerem. É um paraíso para os fãs", acredita o organizador.

O pernambucano Mike Deodato Jr., um dos artistas convidados para falar com os fãs na edição deste ano e que desenhou personagens icônicos como Mulher-Maravilha, Homem-Aranha e Wolverine, concorda. "Adoro convenção para estar em contato com o público. É bom demais, vou ver Mauricio (de Sousa, um dos ídolos do desenhista). A única coisa ruim é que atrasa o trabalho", diz ele, que é um dos artistas brasileiros mais famosos no exterior e tem contrato de exclusividade com a Marvel, editora que tem em seu catálogo revistas como Capitão América, X-Men e Novos Vingadores (o trabalho mais recente de Deodato). Ele vai falar sobre seus mais recentes trabalhos para a Marvel em palestra marcada para as 16h do domingo. Antes de falar sobre suas experiências, porém, o ilustrador vai fazer uma sessão de autógrafos a partir da 14h de amanhã.

A Fest Comix terá ainda a presença de outros nomes importantes. O brasileiro Will Conrad e o argentino Ariel Olivetti, que, assim como Deodato, são desenhistas exclusivos da Marvel, estarão lá para conversar com os visitantes. O americano Ron Marz, um dos roteiristas mais polêmicos dos últimos tempos por ter transformado o Lanterna Verde original em um terrorista, também estará lá para contar sua experiência - ele também escreveu histórias do Surfista Prateado, Batman e uma minissérie sobre lutas entre personagens das editoras Marvel e DC. Para quem aspira seguir os passos dos ídolos e trabalhar com quadrinhos, haverá um workshop de desenho básico e outro com dicas para apresentar os portfólios para as editoras.

Os fãs dos mangás e animes, os quadrinhos e desenhos japoneses, não foram esquecidos. A feira terá a primeira edição da Yamato Cosplay Cup, campeonato de fantasias inspiradas nos personagens das revistas nipônicas. O vencedor do concurso ganha uma vaga no Anime Friends de 2012, maior concurso do gênero no País. É ou não é um verdadeiro paraíso nerd? As informações são do Jornal da Tarde.

18ª Fest Comix - Centro de Convenções São Luís (Rua Luis Coelho, 323). Tel. (011) 3088-9116. De hoje até domingo (16). Entrada: R$ 10.