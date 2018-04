Começa hoje em SP Festival Latino-Americano de Cinema

A expectativa é reunir mil espectadores para a exibição do filme de abertura, o peruano "O Leite da Amargura", premiado no Festival de Berlim, que será exibido no Memorial da América Latina, um dos seis locais que participam da celebração à sétima arte. As mostras também passam pela Cinemateca Brasileira, o Cinesesc, o Cinusp e o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, além do Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo do Campo). Em cada um desses lugares, será possível fazer a retirada dos ingressos somente uma hora antes do horário da exibição.

O maior trunfo do festival é apresentar filmes que dificilmente seriam encontrados no circuito comercial tradicional do Brasil. ?É uma oportunidade rara para descobrir o trabalho de tantos cineastas que já são consagrados em seus países, mas a cujas produções muita gente nunca pôde assistir?, lembra o curador.

Filmes inéditos também pincelam as mostras, como o brasileiro "Quanto Dura o Amor?", de Roberto Moreira (de Contra Todos), que acompanha três histórias passadas na coração de São Paulo. Em primeira mão, também brilha no evento a produção mexicana "Rude e Brega", estrelada por Gael García Bernal e assinada pela produtora dos cultuados diretores Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro Iñárritu. Produções nacionais que ainda não chegaram ao circuito ajudam a ?encorpar? o evento. Destaque para o aplaudido em Cannes "No meu lugar", de Eduardo Valente, além de Amizade, de Sérgio Muniz, e "Meu Mundo em Perigo", de José Eduardo Belmonte. As informações são do Jornal da Tarde.