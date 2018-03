Começa hoje em São Paulo a 8ª edição de Dramaturgias

O evento traz ao palco autores franceses contemporâneos, com curadoria do adido cultural da França Philippe Ariagno. É bem conhecida a dificuldade de se publicar peças, literatura criada não para a leitura solitária, mas para o palco. A coleção "Palco Sur Scène" vem publicando peças de autores brasileiros e franceses em volumes bilíngues - em francês e português - editados com zelo, em boas traduções. Daí, o palco do CCBB une hoje dois projetos de grande mérito: Dramaturgias e um lançamento da coleção Palco Sur Scène, "A Procura de Emprego".

Jean-Luc Lagarce, Bosco Brasil, Philippe Minyana e Newton Moreno são os autores já publicados. Moreno autografa hoje à noite o livro que reúne as peças de sua autoria, "Agreste", "Body Art" e "A Refeição". As pelas que ainda chegarão da França são: "Por Um Sim Ou Por Um Não", de Nathalie Sarraute, com direção de Francisco Medeiros (29/07); "A Geladeira e Loretta Strong", Copi, direção de Thomas Quillardet (19/08); "O Lugar do Outro", de Jean-Luc Lagarce e tradução de Marinilda Boulay, direção de Fernando Neves (07/10); "Pawana", de Jean-Marie Gustave, Le Clezio, com direção de Georges Lavaudant (28/10); e "Combate de Negro e Cães", de Bernard-Marie Koltès, direção de Roberto Alvim (25/11). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.