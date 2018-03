Começa hoje ciclo de filmes no Centro Cultural SP O Centro Cultural São Paulo exibe a partir de hoje o ciclo de filmes "Invenções no Cotidiano", que acontece até dia 20 deste mês. A mostra vai apresentar documentários brasileiros e estrangeiros que tenham como fio condutor a vida urbana. Serão exibidos longas realizados nos últimos 50 anos por cineastas como Agnès Varda, Jean Rouch, Eduardo Coutinho, entre outros. "À Margem do Concreto", de Evaldo Mocarzel, abre a mostra, que terá ainda hoje a exibição de "Do outro lado do rio", de Lucas Bambozzi, e "Território vermelho, de Kiko Goifman.