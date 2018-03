Começa hoje a 3ª temporada de 'The Good Wife' "The Good Wife". A boa esposa, boa mãe e boa profissional Alicia Florrick volta à cena nesta terça com a estreia no Brasil da terceira temporada da série no Universal Channel, às 23 h. E o que temos de novo? "Temos que, entre outras coisas, Alicia finalmente tem um pouco de diversão, tem um caso com o chefe, que, na verdade, tem um quê por ela desde a faculdade. E eles acabam vivendo cenas quentes de romance. Mas ela esconde isso de todos, principalmente dos filhos. Além disso, ela finalmente descobre que jogar pelas regras, como ela sempre fez, nem sempre dá resultados", contou Julianna Margulies, a Good Wife do título, à imprensa internacional que se reuniu com ela nos estúdios de gravação da série, no Brooklyn, em uma tarde de fevereiro, em pleno inverno rigoroso nova-iorquino.