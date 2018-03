Começa hoje 7ª Feira de Livros da Baixada Santista Começa hoje e vai até domingo a 7ª edição da Feira Nacional do Livro da Baixada Santista (Fenalba), no Mendes Convention Centre, em Santos. Sob o tema literatura popular brasileira, a feira promove debates sobre diversos temas no Café Cultural. Entre os convidados, há dois colunistas do jornal O Estado de S. Paulo: Daniel Piza fala sobre a vida e a obra de Machado de Assis, amanhã, enquanto Antonio Prata vai discutir sobre o tema O Ofício do Escritor, no sábado, ambos às 17 horas. A feira espera receber cerca de 60 mil pessoas. Inscrições para assistir aos debates devem ser feitas com antecedência pelo site www.fenalba.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.