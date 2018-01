Começa hoje 3º Festival de Teatro Infanto-Juvenil em SP

A partir de hoje, durante sete dias, grupos do Brasil, da Bélgica, Alemanha e Suíça farão 37 apresentações de montagens cuidadosamente selecionadas por Amauri Falseti e Aglaia Pusch, artistas há 25 anos dedicados ao teatro infanto-juvenil e fundadores da Paidéia Associação Cultural. Realizada pela Paidéia, essa terceira edição ganhou apoios importantes, entre eles da Secretaria de Estado da Cultura, do Programa Municipal de Fomento ao Teatro, da Caixa Econômica Federal e do Instituto Goethe, e assim tem sua programação ampliada.

"Pela primeira vez as sessões não ficarão restritas à sede da Paidéia. O festival vai também para praças e ruas de Santo Amaro e para o Centro Cultural Monte Azul, o que nos deixa muito felizes", diz Falseti. Na mostra há espetáculos brasileiros de carreira premiada como "Sapecado", da Banda Mirim, e "Buuu! A Casa do Bichão", das Meninas do Conto. É uma bela oportunidade quem não viu na temporada. Há desde espetáculos para os muitos pequenos, recomendados para idades que vão de 2 a 5 anos, até os voltados para jovens a partir de 14 anos. Os pais podem conferir as indicações de faixa etária e a programação do festival no site da Paidéia ( www.paideiabrasil.com.br ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.