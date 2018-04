Começa hoje 2º Congresso Ibero-Americano de Cultura

Não por acaso será homenageado o criador das técnicas conhecidas como Teatro do Oprimido, Augusto Boal, morto em maio. Uma vez que o objetivo é promover encontros culturais, a noite será de união entre o cantor e compositor João Bosco, que se apresenta com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Estão confirmadas ainda as presenças dos ministros da cultura do Paraguai, Ticio Escobar; do México, Consuelo Sáizar; da Colômbia, Paula Moreno Zapata; e da Espanha, Ángeles Gonzáles-Sinde.

A montagem do espetáculo "El Quijote" e os grupos que envolve - todos com trabalhos nas chamadas periferias de suas regiões - dá bem a ideia do eixo que norteará as diversas mesas de debates envolvendo pesquisadores - como Ana Rosas Mantecón, professora da Universidade Autônoma Metropolitana do México -, artistas - entre eles os cineastas argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino - e representantes de entidades voltadas para o intercâmbio cultural, como o colombiano Octavio Aberláez, presidente da Rede de Promotores Culturais da América Latina e do Caribe.