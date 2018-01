Começa hoje 16ª Fest Comix para fãs de HQs e mangás

Começa nesta sexta-feira, 16, e segue até domingo a 16ª Fest Comix no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo. A feira é destinada ao público aficionado por quadrinhos, cinema, RPG, cosplay (se caracterizar como um personagem) e mangá. Estão programadas diversas palestras com editores, profissionais da área e fãs que atuam ativamente no mercado. Dois dos destaques deste ano são a 1ª Expo Coleções e o Encontro Nacional de Colecionadores. Este último ocorre no sábado, a partir das 19h30, com sorteio de prêmios para os participantes.

Para quem gosta ou tem curiosidade de conhecer o universo dos colecionadores, a loja Limited Edition promoverá a 1ª Expo Coleções, onde estarão expostos mais de 300 itens divididos por temas: figuras de cinema, quadrinhos, games, terror, Star Wars, anime e mangá. O público encontrará uma coleção de figuras interessantes e raras de bonecos Playmobil. Já os fãs de X-Men poderão conferir uma réplica do visor de quartzo-rubi do Ciclope em tamanho real. O evento também marca o lançamento da primeira linha de brinquedos colecionáveis da Turma da Mônica Jovem, criada pela Gulliver.

Além das dezenas de lançamentos, há diversas palestras sobre quadrinhos durante os três dias. Destaque para os encontros com os roteiristas Marcelo Cassaro e Petra Leão, da Turma da Mônica Jovem, na sexta, às 18h, e com Adriana Melo, da Marvel, que mostra como desenha suas páginas e cria sensuais figuras femininas, no sábado, às 12h. As informações são do Jornal da Tarde.

16ª Fest Comix. Centro de Eventos São Luís. Rua Luís Coelho, 323, Bela Vista. Tel. (011) 3138- 9667. Hoje e amanhã, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 18h. Ingressos a R$ 5.