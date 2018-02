Começa festival Amazonas Film A 9.ª edição do Amazonas Film Festival acontece até sexta-feira em Manaus. Serão exibidos 37 filmes nas quatro mostras competitivas do evento, cuja cerimônia de abertura ocorre hoje, às 20 h, no Teatro Amazonas, com a projeção do longa Colegas, de Marcelo Galvão. Entre os destaques do festival estão oito filmes inéditos no circuito comercial do País, sendo que três são brasileiros: A Floresta de Jonathas, de Sergio Andrade; Era Uma Vez Eu, Verônica, de Marcelo Gomes; e Jorge Mautner - O Filho do Holocausto, de Pedro Bial e Heitor D'Alincourt. Das obras estrangeiras, destaca-se a participação de The Angels Share, de Ken Loach.