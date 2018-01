Começa em SP festival de conteúdos infanto-juvenis

Começa nesta segunda em São Paulo o Prix Jeunesse Iberoameticano, festival de produções audiovisuais infanto-juvenis. Mesclando o formato de competição com debates, o evento irá reunir até quinta-feira, no Sesc Consolação, produções de Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Equador, México, Panamá, Uruguai e Venezuela voltadas para crianças e adolescentes.

Baseado no festival com o mesmo nome realizado na Alemanha desde 1964, o Prix Jeunesse Iberoameticano está em sua quarta edição. É realizado a cada dois anos desde 2003. As três primeiras edições ocorreram em Santiago, no Chile. É a primeira vez que o evento chega ao Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até quinta-feira, serão exibidos conteúdos realizados por emissoras e produtores independentes com trabalhos realizados para TV aberta, fechada e internet. Esses programas foram pré-selecionados e são os finalistas da competição, concorrendo em cinco categorias: ficção para até seis anos de idade; não ficção para até seis anos; ficção para entre 7 a 11 anos; não ficção para entre 7 a 11 anos; ficção e não-ficção para entre 12 e 15 anos. Os vencedores serão escolhidos por um júri.

A programação oficial da competição é fechada a inscritos. Porém, haverá sessões e debates paralelos no Senac, Estação Ciência e nos Sescs Consolação, Interlagos e Itaquera, os quais são abertos ao público.

Para ver a programação, acesse: www.prixjeunesseiberoamericano.com.br