Começa em SP festival de cinema com mostra eclética

Na abertura, convidados assistirão a "Halloween - O Início", terror em 3-D de Rob Zombie, que deve estrear nos cinemas na sequência. A série "Halloween" começou em 1978 e já está no décimo exemplar. John Carpenter foi o diretor original. Hollywood sempre produziu filmes de terror, mas o gênero sofreu mutações ao longo do tempo. Filmes de várias nacionalidades - o inglês "Os Matadores de Vampiras Lésbicas", de Phil Clayden; o japonês "Bigmanjapan", de Hitoshi Matsumoto; o norte-americano (independente) "Strange Girls", de Rona Marks; o argentino "Visitante de Inverno", de Sergio Esquenazi; e o chileno "Os Descendentes", de Jorge Olguin, etc. - integram a programação.

O Brasil participa da competição com "Mangue Negro", longa de estreia do maquiador Rodrigo Aragão, que ambientou em Perocão, Guarapari, onde nasceu, sua história de uma mutação genética que transforma animais e pessoas de um manguezal em monstros devoradores de carne humana. Seu terror de baixo orçamento custou R$ 60 mil. Amanhã, às 15h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, José Mojica Marins, Jorge Olguin e Rodrigo Aragão participam da mesa-redonda "O Lugar no Cinema Fantástico", para avaliar esse tipo de cinema. A mediação será do também cineasta Dennison Ramalho, a quem se deve o premiado curta "Amor Só de Mãe". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.