Começa em SP a 2ª Mostra do Audiovisual Israelense

Na 2ª Mostra não faltam títulos provocadores e de qualidade. O documentário "Bonecas de Papel", de Tomer Heymann, analisa as mudanças sociais no país pela ótica de travestis filipinos que vivem ilegalmente em Israel. "Você Também Pode", ficção de Amos Kollek, mostra poeta judeu que foi para Nova York e agora reencontra, 20 anos depois, o filho cheio de ira contra ele. "Mais Tarde Você Vai Entender", de Gitai, é o primeiro filme do diretor, em anos, a não tratar da política israelense. Gitai busca outro entendimento do Holocausto, por meio desse dama e seu filho que assistem pela TV ao julgamento do nazista Klaus Barbie. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.