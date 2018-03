Começa em São Paulo o Mês da Cultura Independente

SÃO PAULO - Repetindo a agenda do ano passado, o Mês da Cultura Independente começa hoje em São Paulo com a Voodoohop, festa gratuita no centro da cidade. A iniciativa traz atividades culturais como shows, filmes, saraus, exposições e workshops.

O evento tenta, em sua sexta edição, consolidar-se cada vez mais como plataforma de exposição e disseminação de produções culturais originais e auto-gerenciadas que costumam encontrar dificuldades de distribuição nos grandes meios.

Entre as sedes que receberão atividades do Mês da Cultura Independente estão o Centro Cultural de Juventude Ruth Cardoso, o Centro Cultural São Paulo, a Galeria Olido e as bibliotecas Alceu Amoroso Lima e Mario de Andrade.

A programação musical inclui apresentações dos produtores Mickey Moonlight e Ed Banger, do vocalista do Skatalites Doreen Shaffer, que participará do show da banda de reggae Leos de Israel, do rapper Emicida, do Faust, quarentona banda alemã de krautrock, entre outros. A programação completa com todas as atrações pode ser encontrada no culturaindependente.org.