Começa em São Paulo Mostra de Cinema Chinês Começa hoje em São Paulo a I Mostra de Cinema Chinês, promovida pelo Instituto Confúcio da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A mostra traz documentários sobre o budismo e a produção de seda na região de Yangtse, além de filmes sobre artes marciais, geografia e costumes locais. Segundo informações do instituto, os filmes previstos para hoje são "Nenhum a menos" (Not One Less) - que narra os desafios de uma professora em um vilarejo do norte da China - e o documentário "As artes marciais da China" (Wushu). As sessões gratuitas acontecem às terças, sextas e sábados, em horários diferentes, na sede da instituição. A programação detalhada da mostra pode ser conferida no site do Instituto Confúcio.