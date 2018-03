Começa dia 23 venda de ingressos para shows de Madonna

A diva vem à América do Sul (passa antes pela Cidade do México, por Medellín e depois por Santiago) para promover seu novo disco, "MDNA", lançado no dia 23 de março. Não há novidade no preço dos ingressos para o show de São Paulo, todos com meia-entrada disponível. O mais caro, para a pista VIP, custará R$ 850, o mais barato, para a arquibancada laranja, custará R$ 170. O de pista custará R$ 360.

A venda de ingressos para o show em São Paulo começa nesta segunda-feira, dia 23, para clientes Ourocard, e é aberta para o público geral na quarta-feira, dia 25. As vendas para Porto Alegre começam no dia 24 (clientes do cartão) e 25 (público geral) e as do Rio nos dias 02 e 04 de maio, com o mesmo esquema de preferência. Não haverá meia-entrada para o show em Porto Alegre.

Segundo a assessoria, é esperada alguma lentidão no funcionamento do site, mas nada que se aproxime da caótica venda de ingressos para o último show de Madonna no Brasil, em 2008. A venda será feita pelo site www.ticketsforfun.com.br e também por pontos de venda da empresa e pela bilheteria oficial do Credicard Hall. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.