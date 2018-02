Começa dia 15 pré-venda para show de McCartney em SP A produtora Plan Music divulgou ontem informações sobre a venda de ingressos para o show de Paul McCartney no Estádio do Morumbi, em São Paulo, marcado para 21 de novembro. Entre os dias 15 e 20 de outubro haverá uma pré-venda pelo site www.ingresso.com apenas para clientes do Banco Bradesco. A partir do dia 21, a venda será aberta ao público também pelo site. No dia 18, começam a ser vendidos nas bilheterias do Estádio do Pacaembu (Rua Prof. Passalaqua, s/n.º), das 9 h às 17 h. Os ingressos custarão de R$ 140 a R$ 700. Cada pessoa poderá comprar no máximo seis ingressos. A apresentação terá início às 21h30 e os portões serão abertos às 17h30. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.