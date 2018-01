Começa batalha pela paternidade da filha de Anna Nicole Outro capítulo na saga em torno da ex-modelo Anna Nicole Smith começou na sexta-feira em um tribunal da Flórida, com o início da disputa judicial pela paternidade de sua filha Dannielyn, de cinco meses. O delicado assunto, que é avaliado um dia depois da decisão de enterrar Smith nas Bahamas, está nas mãos do juiz Lawrence Korda, que ainda duvida se seu tribunal tem jurisdição neste caso, porque Dannielynn está nas Bahamas. Korda considera que a jurisdição está na ilha caribenha, mas analisará o caso a fundo antes de emitir um ditame o mais breve possível. Pelo menos três homens reivindicam a paternidade de Dannielyn Hope Marshall Stern: Howard K. Stern, o último companheiro de Smith e que aparece na certidão de nascimento da menor; o fotógrafo e jornalista Larry Birkhead e o esposo da nonagenária atriz Zsa Zsa Gabor, o príncipe Frederick von Anhalt. Os advogados de Birkhead, que iniciou o caso em um tribunal da Califórnia, mas o transferiu à Flórida quando a "ex-coelhinha" da revista Playboy morreu, informaram nesta sexta-feira que planejam viajar às Bahamas na próxima segunda-feira para pedir a custódia de Dannielyn. Birkhead tinha pedido que o corpo de Smith não fosse enterrado até a realização de exames de DNA para determinar quem é o pai da menina. Mãe da modelo A mãe da ex-modelo, Virgie Arthur, está nas Bahamas, onde se reuniu com os advogados que a representarão na batalha pela custódia de sua neta, mas não quis falar aos jornalistas. Antes de deixar a Flórida, Arthur apresentou uma moção para adiar a decisão do juiz Larry Seidlin de entregar os restos de sua filha ao guarda de sua neta, que decidiu enterrar o corpo nas Bahamas. Ela também apresentou uma apelação ao Quatro Tribunal de Apelações. Dannielyn pode herdar mais de US$ 80 milhões da fortuna de US$ 1,6 bilhão do falecido marido de Smith, o petroleiro texano J. Howard Marshall II. Smith morreu em 8 de fevereiro, na Flórida, por causas ainda não explicadas, e apenas na quinta-feira um juiz decidiu entregar a custódia do corpo ao advogado Richard Milstein, que tem a guarda de Dannielyn. Após uma breve reunião com Birkhead, Stern e a mãe da ex-modelo, Virgie Arthur, Milstein decidiu fazer o enterro nas Bahamas, onde está sepultado o filho de Smith que morreu em setembro passado. Arthur planeja apresentar ainda na sexta-feira (hora local) uma apelação à decisão do juiz Larry Seidlin a um tribunal de West Palm Beach, ao norte de Miami.