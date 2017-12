Começa amanhã venda de ingressos para Beyoncé Os ingressos para os shows da cantora norte-americana Beyoncé em São Paulo (dia 6/2, no Estádio do Morumbi) e no Rio (dia 7/2, no HSBC Arena) começam a ser vendidos amanhã, nas bilheterias dos locais, pelo site www.livepass.com.br e pelo tel. 4003-1527 (sem DDD, custo de ligação local). Em São Paulo, as entradas custam de R$ 35 (meia-entrada) a R$ 600 e, no Rio, de R$ 90 (meia-entrada) a R$ 500. Os ingressos para o show em Florianópolis, que ocorre no dia 4/2, começaram a ser vendidos ontem pelo site www.ingressorapido.com.br e pelo tel. 4003-1212. O show em Salvador, em 10/2, terá ingressos à venda a partir de 28/12. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.