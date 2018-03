Começa amanhã Panorama do Cinema Francês em SP Nos últimos anos o Brasil vinha sendo um dos dez maiores mercados do mundo para o cinema francês, mas curiosamente, a produção que faz sucesso no País não é a comercial e sim, autoral. A França reconhece a importância do mercado brasileiro para o seu cinema e traz ao País uma delegação de artistas e diretores para o 2º Panorama do Cinema Francês, que começa amanhã em São Paulo e sexta-feira no Rio. Em ambas as capitais, até dia o 25, os cinéfilos poderão assistir às pré-estreias de sete filmes.