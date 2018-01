Começa amanhã inscrição ao Prêmio SP de Literatura Estarão abertas, a partir de amanhã, as inscrições para a terceira edição do Prêmio São Paulo de Literatura, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. O prêmio concede R$ 200 mil para o melhor livro do ano e o mesmo valor para a melhor obra de autor estreante. Os romances devem ter sido publicados e comercializados pela primeira vez em 2009. O regulamento está disponível no site: www.cultura.sp.gov.br. Até 25 de março, a documentação pode ser entregue na Secretaria de Estado da Cultura / Núcleo de Protocolo e Expedição (Rua Mauá, 51, Luz, São Paulo, CEP 01028-900). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.