Começa amanhã festival internacional de teatro no PR

Algumas atrações internacionais, graças à parceria entre o Filo e o Centro Cultural Banco do Brasil, vão passar também pelo Distrito Federal, uma forma de aproveitar ao máximo a presença dos estrangeiros no País. É o caso do Licedei, que se apresenta também no CCBB nos dia 19, 20 e 21. A presença do bom teatro de países vizinhos é bastante comum nos dois festivais dos Estados da região sul, como o Filo, no Paraná, e o Porto Alegre em Cena, no Rio Grande do Sul.

Como vem ocorrendo com frequência nos festivais de artes cênicas brasileiros, a programação nacional se equipara à estrangeira sem deixar a desejar. Isso vale, por exemplo, para os espetáculos paulistanos que abrem a mostra, A Noite dos Palhaços Mudos e Rainha(s), já bastante comentados, e premiados, em suas temporadas de origem e em participações em mostras. Não raro, programadores de festivais fazem concessões para ter na programação montagens de sua cidade, ou pelo menos da região. Pois um dos grandes espetáculos desta 41ª edição sem dúvida é Inveja dos Anjos, do grupo Armazém.

Os franceses, mestres em teatro de rua, prometem mobilizar a cidade com Passage Désemboîté, da Cie. Les Apostrophés, do qual se pode conferir divertidas imagens no YouTube. Há ainda montagens híbridas, teatro de sombras e bonecos, como o francês Le Jeune Prince et la Vérité (O Jovem Príncipe e a Verdade) do Studio Théâtre de Stains. E, ainda, uma Mãe Coragem vem de Cuba e pode ser uma boa surpresa.