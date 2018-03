Começa amanhã Festa Literária Internacional de Paraty A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa amanhã e terá na primeira noite do evento o show de Adriana Calcanhotto, com abertura de Romulo Fróes e banda, segundo informações do site da Flip 2009. A Festa Literária sofreu algumas alterações na programação principal. Por questões de agenda, a escritora francesa Catherine Millet, que antes dividia mesa na sexta-feira com Edna O´Brien, estará na programação do domingo, na mesa ?As sem-razões do amor?.