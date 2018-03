Começa amanhã 3ª mostra de cinema silencioso em SP

Além da França, serão exibidos filmes de uma Amazônia ainda inexplorada. Cenas de índios e do desbravamento da floresta estão no longa "O Rio da Dúvida", que mostra uma expedição feita em 1914 pelo ex-presidente americano Theodore Roosevelt junto ao sertanista Cândido Rondon.

Os filmes virão acompanhados de músicos que compuseram canções inéditas para os velhos filmes. A grande atração será a exibição, na Sala São Paulo, entre os dias 13 e 16, do longa "Études Sur Paris", de 1928, com canções criadas por José Antônio de Almeida Prado e interpretadas pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. As informações são do Jornal da Tarde.

3ª Jornada Brasileira de Cinema Silencioso. De amanhã até dia 14, na Cinemateca Brasileira (Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, grátis, 12 anos), e de 13 a 16/8, na Sala São Paulo (Pça. Júlio Prestes, 16, R$ 30 a R$ 104, 12 anos).