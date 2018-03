Começa a venda de ingressos para a exposição 'Beatlemania Experience'

Começa nesta sexta, 1º, a venda de ingressos para a aguardada exposição Beatlemania Experience, que promete uma verdadeira imersão no mundo do Fab Four.

Marcada para começar em 24 de agosto, no Shopping Eldorado, em São Paulo, a mostra será composta de itens raros e imagens da carreira dos meninos de Liverpool, que o visitante terá a oportunidade de ver por meio de tecnologias como 3D e realidade virtual.

Será uma verdadeira viagem ao mundo de John, Paul, George e Ringo, valendo-se de elementos capazes de levá-los a uma viagem no tempo e espaço. Terá uma réplica do Cavern Club, local em que os Beatles se apresentaram por inúmeras vezes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas a viagem começa na entrada, onde ficará instalada uma minuciosa recriação da Igreja St. Peter e do caminhão onde a banda The Quarrymen tocou em 1957, ocasião em que John Lennon, líder daquele grupo, conheceu Paul McCartney, a semente que iria gerar os Beatles.

Haverá também uma tenda, com mais de 2 mil metros quadrados, onde serão recriados momentos decisivos da história dos Beatles, com réplicas de roupas, instrumentos, memorabilia, capas de revistas e jornais da época, muitas fotos inéditas, filmes, vídeos e totens interativos.

Olha só que bárbaro, haverá a exibição do filme Yellow Submarine em 4D, em uma verdadeira imersão, transportando o visitante para dentro de um submarino lúdico, que viajará por mares imaginários.

Os ingressos para conferir a mostra Beatlemania Experience podem ser adquiridos nas bilheterias do Tom Brasil e pela Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br), ou telefone 4003-2051. O valor dos ingressos é de R$ 50 (R$ 25, meia entrada).