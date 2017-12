Começa a vasta programação de férias das crianças

Para Luca, de 10 anos, príncipe ainda anda a cavalo, mas monstro não é dragão - é alienígena. A convite do Guia, ele fez os desenhos que estão nas páginas da publicação. O mundo fantástico do pequeno artista ilustra a fantástica programação destas férias. A aventura começa com a Parada Disney, no domingo 20, com a presença dos grandes personagens do estúdio americano, como Mickey e Pato Donald - em carne, osso e espuma. E as atividades seguem janeiro adentro, com passeios, oficinas, shows e filmes. O mais esperado é a animação Onde Vivem os Monstros, de Spike Jonze, que estreia no dia 15/1. Daqui até lá, seu filho vai ter muito o que fazer pela cidade. Confira alguns destaques.

Para começar...

Uma grande jornada começa com...muitos passos. Antes de definir a programação das férias, nada melhor do que se juntar a quem entende do assunto. Na Parada Disney, domingo (20), grandes estrelas dos desenhos animados (de Mickey a Buzz Lightyear) farão uma ‘passeata’ pela cidade, percorrendo 3 km em sete carros alegóricos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parada Disney

Av. Olavo Fontoura, Pça. Campo de Bagatelle e Av. Santos Dumont. Dom. (20), 10h. Grátis.

Monstros e outras criaturas

A partir de 15/1

Max desobedece a mãe e fica de castigo no quarto. Mas sua imaginação o leva para a Terra dos Monstros Selvagens – onde ele é o rei. O filme é inspirado no livro de Maurice Sendak.

Onde Vivem os Monstros (EUA/2009). Dir. Spike Jonze.

18 a 29/1

Super-herói, princesa, vilão, bruxa, tanto faz. No curso de interpretação, pode tudo. Mas os pais só vão espiar a última aula, com direito a um passeio pelos bastidores do teatro - conduzido pelas crianças.

Tuca

R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 14h. R$ 240. Até 29/1.

Poções mágicas

7 e 8/1

No caldeirão da Mônica, do Studio do Sabor, há dois cardápios. No dia 7, empadinha, wrap, lasanha, batata e brownie. No dia 8, minipizza, pãezinhos, filé de frango, torta de limão e pavê de chocolate.

Studio do Sabor

R. Gustavo Teixeira, 362, Pacaembu, 3673-1973. 14h. R$ 85 (por dia).

Caça ao Tesouro

13, 15, 20, 22/1

O que é, o que é? Pode estar na sala, no quarto ou no porão. Pode ser escrito, falado ou encenado. Adivinhou? A resposta está na ‘Caça ao Tesouro’ da Casa das Rosas. A fantasia de pirata é opcional.

Casa das Rosas

Av. Paulista, 37, 3285-6986. 10h/11h30. Grátis.

Príncipes e princesas

A partir de 25/12

Chapeuzinho está desesperada: Feiurinha sumiu. Para encontrar a menina, a jovem da capa vermelha convoca princesas de contos de fadas. O filme é inspirado no livro de Pedro Bandeira.

Xuxa em O Mistério de Feiurinha (Brasil/2009).

Dir. Tizuka Yamazaki

Bichos que falam

O sapo beija uma princesa, o jacaré toca saxofone e todos os bichos falam na nova (e elogiada) produção da Disney - que está em cartaz nos cinemas e deve estender a sua temporada até janeiro.

A Princesa e o Sapo

(EUA/2009). Dir. Ron Clements e John Musker.

O canto da sereia

A partir de 27/12

Um ursinho foge de casa para tocar com sua banda no Tennessee. Depois da exibição de Beary e os Ursos Caipiras (2002), de Jerry Rees, as crianças aprendem a dirigir um filme.

MIS

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 15h. Grátis.