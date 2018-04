Começa a 2.ª Mostra de Hip Hop no Cinesesc

Tem início nesta sexta-feira, 3, a 2.ª Mostra de Filmes Hip Hop de São Paulo, no Cinesesc. Serão exibidos 13 títulos, distribuídos em 21 sessões. A programação privilegia os documentários, mas conta também com uma ficção, assinada pela nova promessa do cinema black americano. A novidade desta edição fica por conta do Programa Nacional, composto apenas por material produzido no Brasil, e dividido em duas seleções - Velha Guarda e Nova Escola. O show de encerramento, no dia 10, às 21 horas, será com KL Jay e o grupo Rua de Baixo, na choperia do Sesc Pompéia (Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700). 2.ª Mostra de Filmes Hip Hop de São Paulo. Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, tel. 3082-0213