Começa 1.º Encontro de museus ibero-americanos, na Bahia

Representantes dos museus de 23 países vão se reunir para trocar experiências e debater ações integradas para o setor museológico no 1º Encontro Ibero-Americano de Museus (Ibermuseus), que será realizado desta terça-feira, 26, a quinta-feira, 28, em Salvador. O evento é uma iniciativa do Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da Cultura e da Associação Brasileira de Museologia, com patrocínio da Petrobrás. Em 2008, será celebrado o Ano Ibero-Americano de Museus, quando as instituições realizarão ações integradas e terão programações diversificadas em suas agendas.