Com vestidos de paetês, inverno tende a manter brilho do verão A onda de vestidos de paetê, que tomou as vitrines de shoppings durante a temporada de Natal e réveillon, deve continuar ao longo do ano, como mostram os estilistas nas coleções outono-inverno apresentadas no São Paulo Fashion Week. Cori, Forum Tufi Duek e Fause Haten foram alguns dos desfiles que exibiram vestidos paetizados ou peças como saias-lápis e calças inteiras de paetês bordados. "Acho que paetê vende. A mulher quer brilhar, quer chegar", disse a consultora de moda Regina Guerreiro, sem deixar de alertar para os perigos do exagero. "Eu já acho bem passado, mas está mesmo em todas as passarelas e é supercomercial sempre", completou. "Gosto quando está misturado, como um vestido de paetê com uma jaqueta perfecto. Caso contrário, fica um look bem datado." Os vestidos desse tipo ganharam mangas compridas, ou manga única. O paetê também veio em uma saia-lápis, da Forum, em preto e branco. Para a editora de moda Iesa Rodrigues, as peças com brilho são hoje usadas em qualquer horário do dia, inclusive por executivas. "Mas você tem que ter um certo senso. Se você olhar no espelho e achar que está um pouco demais, então não vale", alertou. "Acho legal um brilho para tirar aquela dureza da executiva, que em geral coloca aquele terninho sem graça." Mas os brilhos não são sinônimos apenas de paetê. Tecidos tecnológicos brilhantes têm aparecido com força nas passarelas, como nos desfiles da Maria Bonita, Osklen e Tereza Santos. Costanza Pascolato, empresária da tecelagem Santa Constancia, destaca que as três grifes usaram tecidos de sua fábrica, feitos de nylon ou seda e tratados para ter a superfície brilhante. "Fica um pouco futurista", disse Pascolato. JEANS E ALFAIATARIA As calças estão ficando mais largas, com ares de alfaiataria, como exibiram diversos estilistas no SPFW, que termina na segunda-feira após 40 desfiles. Regina Guerreiro, no entanto, acredita que a moda da calça mais soltinha ou tipo pantalona demore para pegar. "Não sei se é muito vendável no Brasil porque a brasileira tem mania de aperto," disse. "Elas acham que se apertando numa calça elas estão mais magra, o que é um enorme engano. Quanto mais solta você fica dentro de uma roupa, mais magra," explica. Iesa Rodrigues acredita que o jeans, embora fora do seu auge na moda, seja a peça perfeita para o inverno tropical no país. O jeans deve surgir nas lojas em lavagens mais escuras, sem detalhes ou manchas. "O jeans pode ser largo, tipo pantalona, ou skinny. E tem aquele jeans cenoura, com o fundilho baixo, coxa larga e a barra estreita. Está na moda, mas eu acho muito feio," disse Rodrigues.