Com vaga na Net, MTV brinca de Mãe Dinah A uma semana da troca da MTV de canal aberto para pago, a NET anuncia sua chegada. Na esfera da alta definição, em São Paulo, a nova MTV ocupará o lugar da MTV HD que lá estava. No restante do País, a operadora ampliará a quantidade de canais em HD para abarcar a nova MTV. Na Net Digital em SD, o canal substituirá o VH1 Megahits. A Viacom vem anunciando a chegada da nova MTV com a imagem das mãos de uma vidente que promete "o futuro". Daí a brincadeira da MTV da Abril com Mãe Dinah, já no ar: "Você tá mal informada", diz a vidente, em resposta a uma garota que lhe pergunta se é verdade que "a MTV vai acabar".