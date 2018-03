Com shows e perucas, Liverpool marca o 1º 'Dia dos Beatles'

A cidade natal dos Beatles comemora, nesta quinta-feira, 10, o primeiro dia oficial dedicado à banda. O plano para celebração anual do Beatles Day, ou Dia dos Beatles, foi anunciado em abril e a data foi escolhida porque marca o retorno do quarteto à cidade depois do sucesso de sua primeira viagem aos Estados Unidos. As comemorações incluem apresentações de bandas cover dos Beatles como as Beatelles, uma banda formada só por mulheres, que fará um tributo ao quarteto no terraço da rádio BBC Merseyside. Além disso, uma parada temática irá percorrer as ruas da cidade relembrando os quatro integrantes e os locais e personagens de músicas da banda. Para participar das comemorações, a população está sendo incentivada a usar perucas que imitam os cortes de cabelo de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star e George Harrison. Funcionários do navio-balsa que percorre o rio Mersey, que banha a cidade, também estão usando as perucas para entrar no clima das celebrações. Os primeiros passageiros do ferry foram recebidos ao som de músicas dos Beatles apresentadas ao vivo na embarcação. Um grande show irá fechar o primeiro Dia dos Beatles, com apresentação de músicos como Gerry Marsden, da banda contemporânea e conterrânea dos Beatles Gerry & The Pacemakers, entre outros. Liverpool foi escolhida como a Capital Européia da Cultura neste ano e vários eventos culturais estão agendados para marcar a iniciativa. Além desse primeiro Dia dos Beatles, já está agendada para agosto a 27ª edição da Semana Internacional dos Beatles com diversos eventos relacionados à banda. Para coincidir com o Dia dos Beatles, a casa de leilão Christie's irá oferecer alguns dos mais notáveis produtos na história do rock e pop. Os óculos de John Lennon devem atingir 26 mil a 40 mil euros, enquanto as músicas são estimadas em cerca de 260 mil a 400 mil euros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.