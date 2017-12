Com Saramandaia, futebol e chuva, Globo bate recorde do ano

A linha de frente do bonde foi sustentada por dois fatores: o futebol da Copa das Confederações, que inflou em 14 pontos a soma do horário em que Brasil X Uruguai foi ao ar, na 3ª feira, e Saramandaia, novela que começou 2ª feira e também elevou a pontuação do Ibope na faixa em que vai ao ar. A estreia, com 27 pontos, inflou em 2 pontos a média do horário, em relação às quatro segundas-feiras anteriores. A tendência se manteve nos dias seguintes - somou 4 extras na 3ª, 3 na 4ª e 2 pontos na 5ª feira, sempre em comparação com o horário das quatro semanas anteriores.

Além disso, oito programas repetiram seus recordes de 2013 na 2ª feira: SPTV 1ª edição, Globo Esporte, Jornal Hoje, Vídeo Show, O Profeta, Flor do Caribe, SPTV 2ª edição e Amor à Vida. Malhação alcançou novo teto, com 20 pontos. Na 4ª feira, foram três novos recordes - Flor do Caribe, SPTV 2ª edição e Central da Copa. Na 5ª, Globo Mar foi recorde da temporada, com 12 pontos e o emocionante jogo entre Espanha X Uruguai rendeu 19 pontos - 5 acima do normal.