Com sapatos, irmão de Madonna dá passo para a fama própria

Ciccone, de 51 anos, deu um toque moderno a calçados funcionais, usando borracha, couro e lona para reinventar botas, tênis de iatismo, sapatos sociais e sandálias, com cores ousadas, estampas geométricas e detalhes em tiras. Os preços variam de 39 a quase 300 libras (63-480 dólares).

"É a arte que segue a forma, segue a função. Sou um artista, então tudo o que crio vem desse mundo", disse Ciccone à Reuters, acrescentando que se inspirou em Georgia O'Keeffe, Mondrian e Delacroix.

Madonna não foi ao lançamento, mas sua recente canção "Girl Gone Wild" tocou, junto com hits de outros artistas, no desfile feito na badalada Strand Gallery, em Londres.

O estilista disse que reservou para a irmã famosa um par de botas de couro preto, inspirada em botas de caubóis, mas com ousados detalhes recortados.

"Não falamos especificamente sobre a coleção em si. Temos uma relação estritamente de irmão e irmã atualmente", disse Ciccone. Mas acrescentou: "Obviamente vou enviar alguns sapatos para ela."

(Por Piya Sinha-Roy)