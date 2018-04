Com R$ 50 mi, Gisele lidera lista de modelos que mais faturaram

Mais uma vez, Gisele Bündchen aparece no topo da lista da revista Forbes das modelos que mais faturaram nos últimos 12 meses - no período analisado, ela engordou sua conta bancária em R$ 50 milhões. E dessa vez, a gaúcha tem companhia de outras três brasileiras: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Emanuela de Paula também aparecerem entre as 11 primeiras posições.

A publicação aponta que a renda de Gisele, estimada entre julho de 2008 e junho deste ano, foi impulsionada por campanhas para grandes marcas, como Versace, True Religion e Ebel. Segundo a revista, a modelo é uma das poucas que consegue transitar "entre a alto costura e mercado de massa", o que seria chave para seu êxito financeiro.

De acordo com a Forbes, porém, a indústria da moda não ficou imune à crise financeira global, e neste ano marcas famosas diminuíram seus gastos, o que afetou a renda das top models.

Veja as onze primeiras posições da lista divulgada pela revista:

1 - Gisele Bündchen

R$ 50 milhões

2 - Heidi Klum (alemã)

R$ 32 milhões

3 - Kate Moss (inglesa)

R$ 17 milhões

4 - Adriana Lima

R$ 16 milhões

5 - Doutzen Kroes (holandesa)

R$ 12 milhões

5 - Alessandra Ambrosio

R$ 12 milhões

7 - Natalia Vodianova (russa)

R$ 11 milhões

8 - Daria Werbowy (canadense)

R$ 9 milhões

9 - Miranda Kerr (australiana)

R$ 6 milhões

10 - Carolyn Murphy (americana)

R$ 6 milhões

11 - Emanuela de Paula

R$ 5 milhões