Com problemas na voz, Björk cancela show em SP O festival Sónar São Paulo anunciou nesta quarta-feira o cancelamento do show que a cantora islandesa Björk faria no evento, que acontece nos dias 11 e 12 no Anhembi. "Médico especialista da cantora recomendou repouso imediato das cordas vocais a fim de debelar os nódulos inflamados", diz o comunicado do Sónar. Björk já tinha cancelado show na Argentina. Segundo a organização do evento em São Paulo, as informações sobre reembolso de ingressos serão divulgadas no website oficial do evento (www.sonarsaopaulo.com.br).