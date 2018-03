Com presença de Radcliffe, ´Harry Potter´ estréia no Japão

Centenas de pessoas assistiram à estréia mundial do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix em Tóquio, no Japão, nesta quinta-feira, 28. O astro Daniel Radcliffe, que encarna o bruxo, foi o único ator do filme a viajar para o Japão e foi muito assediado pelos fãs, incluindo os vencedores de um concurso japonês cujo prêmio era um ingresso para a estréia. O ator de 17 anos saudou a multidão em japonês: "Nihon no minasan, Konnichiwa" ("olá, povo do Japão", em tradução livre). A estréia do filme no Brasil está marcada para o dia 11 de julho, mesmo dia em que o longa chega aos cinemas britânicos. No entanto, Harry Potter e a Ordem da Fênix vai ter uma pré-estréia londrina no dia 3 de julho. Radcliffe participou da festa ao lado do produtor do filme, David Heyman, e foi apresentado à multidão sobre um tapete vermelho, em meio a um espetáculo pirotécnico. "É maravilhoso vir até aqui e dizer ´oi´ a vocês", disse Radcliffe. "Espero que as pessoas fiquem impressionadas com os novos personagens, as novas atuações e a grande batalha." Nu no palco No filme, Harry dá o seu primeiro beijo. A escolhida é a colega de escola Cho Chang, interpretada por Katie Leung. Radcliffe admitiu que o beijo na telona não foi nada comparado a atuar nu no palco do teatro, como fez na peça londrina Equus. "Depois que você fica pelado em um palco, na frente de mil pessoas, você realmente sente que pode fazer quase qualquer coisa sem inibição", disse o ator à BBC. O mais recente capítulo da série cinematográfica Harry Potter, baseada nos livros da escritora britânica J.K. Rowling, vai chegar aos cinemas semanas antes do último e aguardadíssimo livro do mago, Harry Potter e as Relíquias da Morte.