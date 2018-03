- Com ou sem gás?

- Pois é. Decisões, decisões... Com gás. Não, sem. Com.

- O senhor quer couvert?

- Não precisa. Ou então traga, sim. Mas só pão.

- Não quer manteiga? Talvez umas azeitonas?

- Isso. Azeitonas.

- Verdes ou pretas?

- Ah, pode escolher? Verdes. Não, pretas. Verdes. Não importa. Traga as duas.

- O senhor precisa se definir.

- Eu sei, eu sei. É que nem sempre é fácil...

- E a manteiga. Vai querer?

- Hmm. Deixa ver. Você precisa da resposta agora?

- Sim senhor.

- Manteiga, manteiga... Não. Manteiga não. Ou sim.

- Sim ou não?

- Calma. As escolhas não podem ser assim, definitivas, meu caro. Por exemplo: você quer ser enterrado ou cremado?

- Ainda não pensei nisso.

- Pois é. Eu penso nisso a toda hora. E ainda não cheguei a uma conclusão. Você acredita em vida depois da morte?

- Acredito.

- Eu não sei se acredito. Acredita em Deus?

- Acredito.

- Não tem nenhuma dúvida a respeito?

- Não.

- Eu não sei se acredito ou não.

- Olhe, o prato do dia hoje é filé de peixe à dorê com batatas.

- Pode vir.

- As batatas podem ser fritas ou cozidas.

- Hmm. Certo. Eu quero fritas. Não, cozidas. Fritas!

- Molho remolado ou bechamel?

- O quê?

- Com o peixe. Molho remolado ou bechamel?

- Ai meu Deus. Deixa eu pensar.

- Remolado ou bechamel?!

- Espera um pouquinho.

- REMOLADO OU BECHAMEL?!

- Você está me pressionando.

- O senhor precisa se decidir, cavalheiro.

- Eu sei. Pensa que eu não sei?

- Remolado ou bechamel?

- Assim não dá. Querem que a gente tenha opiniões definitivas. Como se tudo pudesse ser decidido assim, na hora. Pena de morte, sim ou não? Pagode, sim ou não? Liberação da maconha, sim ou não? Remolado ou bechamel? Mineral com gás ou sem gás é apenas o começo. Depois querem que eu me posicione a respeito de tudo. Pois não lhes darei essa satisfação. Não quero água mineral nem com gás nem sem gás. Vou tomar vinho!

- Tinto ou branco?

- Tinto. Branco. Tinto. Não, branco.

- Seco ou frutado?

- Suspende o almoço!