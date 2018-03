Com 'O Rei Leão', mercado de musicais segue aquecido A predileção do público por musicais não deve arrefecer em 2013. Para contemplar a demanda, estão previstas desde criações originalmente brasileiras até superproduções de títulos importados. Mais destacada estreia dessa safra deve ser "O Rei Leão", que entra em cartaz no dia 7 de março. Um dos maiores sucessos de bilheteria da Broadway, a adaptação da obra cinematográfica está em cartaz em Nova York desde 1997, arrecadou mais de US$ 4,8 bilhões e já mereceu montagens em 15 países. Para o Brasil, as canções originais de Elton John e Tim Rice foram adaptadas por Gilberto Gil. Também haverá estrangeiros no elenco: dos 57 atores escalados, oito serão sul-africanos, conhecedores do idioma zulu.