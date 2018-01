Com novo patrocinador, Cine Belas Artes será reaberto

O Cine Belas Artes está próximo de abrir as portas ao público após três anos de sua última sessão. A Prefeitura deve anunciar a reabertura do cinema, que fechou por problemas financeiros, durante a semana de comemorações do aniversário da capital. As atividades do Cine Belas Artes serão retomadas por meio de um convênio da Secretaria Municipal de Cultura com a Caixa Econômica Federal, que dará o apoio financeiro.

“Vamos modernizar e colocar novos equipamentos, mas não mudaremos a programação. O Cine Belas terá a mesma cara com a qual as pessoas estão acostumadas e gostam”, garantiu o diretor do cinema, que também está à frente do Museu da Imagem e do Som, André Sturm. Segundo ele, a expectativa é que as salas voltem a funcionar entre maio e junho. Desde 2011, a reabertura do cinema foi pauta de mobilização de diversos grupos.

Os recursos da Caixa servirão para manter a programação enquanto a arrecadação será destinada ao aluguel. Pelo acordo, outras empresas poderão eventualmente ajudar financeiramente o cinema, mas ainda não há outras entidades privadas envolvidas. A reabertura do cinema não terá custos para a Prefeitura, que poderá usufruir do espaço para atividades culturais.

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura confirmou que “as tratativas com o banco estão adiantadas”, mas não detalhou os termos da negociação ou os valores de investimentos. Segundo a pasta, a expectativa é assinar o contrato e anunciar a reabertura do cinema até o fim de janeiro.

No início do ano passado, o prefeito Fernando Haddad (PT) cogitou declarar de utilidade pública e desapropriar o imóvel onde funcionava o Belas Artes e transformá-lo em um centro cultural da Prefeitura, mas a ideia foi abandonada. A fachada do edifício já é tombada pelo patrimônio histórico estadual.