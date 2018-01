Com novo álbum, duo Black Keys promete show no País Em julho, o duo The Black Keys fez uma participação no talk show "The Colbert Report", do canal Comedy Central. E o anfitrião, o comediante Stephen Colbert, mal conseguia se conter. "No ano passado, vocês eram um barbudo (Dan Auerbach, vocalista e guitarrista) e um cara de óculos (o baterista Patrick Carney) que tocavam rock?n?roll. Agora vocês são o The Black Keys! Três prêmios Grammy. Tudo o que vocês fazem agora é demais. É como se vocês estivessem numa espaçonave rumo à Lua", disse o apresentador.